شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد تحسن حالة كهربا وعدم وجود أعراض قوية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو النادى الأهلى أن حالة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق جيدة، وأنه لا يُعانى من أية أعرض قوية لفيروس كورونا الذى أصيب به مؤخراً، وأوضح مسئولو النادى أن كهربا يخضع للعزل المنزلى حالياً ويتلقى متابعة مُستمرة من جهاز الفريق الطبى ويلتزم بالبرنامج العلاجى للتعافى من هذا الفيروس.

وأضاف مسئولو الأهلى أن اللاعب سيخضع لمسحة جديدة غداً، السبت، وبعدها سيتحدد موقفه من المشاركة فى التدريبات والمباريات، ويأمل الجهاز الفنى فى تحوّل العينة من إيجابية لسلبية بشكل يسمح للاعب بالمشاركة فى التدريبات الأسبوع المقبل، وبالتالى دخول قائمة الأهلى استعداداً لمباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى معسكراً مغلقاً بالنادى اليوم، الجمعة، استعداداً لمباراة أبوقير للأسمدة المقرر لها الخامسة مساء غد، السبت، بإستاد برج العرب فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ويتدرب الفريق اليوم على ملعبه فى التتش ثم يتجه للإسكندرية للمبيت بها قبل خوض لقاء الغد الذى سيشهد تغييرات كثيرة فى التشكيل حيث تتجه النية لدى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى للإعتماد على العناصر البديلة والتى لم تحظى بفرصة المشاركة كثيراً خلال الفترة الماضية يأتى فى مقدمتها صالح جمعة ومحمود وحيد والحارس على لطفى والسنغالى آليو بادجى ووليد سليمان وبعض الصاعدين أمثال العربى بدر ومحمد شكرى وغيرهم من اللاعبين الذين سيعتمد عليهم موسميانى من أجل إراحة الأساسيين لتجهيزهم للمباراة الهامة والمرتقبة أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى درى أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة.

بعيداً عما سبق، خضع محمود متولي، مدافع الاهلى خلال الساعات الماضية لفحص طبى تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب خضع لفحص طبى مؤخراً وحالته مطمئنة للغاية، مضيفاً أن متولى خضع لفحص طبى تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، لتحديد المرحلة الثانية من برنامج العلاج الطبيعي، الذى يخضع له اللاعب حاليًّا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى مؤخرًا، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز.