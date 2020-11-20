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برة الملعب.. فاطمة الزهراء أحمد لاعبة سموحة: بحب منى زكى ونفسى أكون راقصة باليه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هي فاطمة الزهراء أحمد لاعبة فريق اليد بنادى سموحة، والتى تشارك في العديد من البطولات على مستوى الشباب والناشئين.

فاطمة الزهراء لاعبة سموحة
فاطمة الزهراء لاعبة سموحة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم، دائما بحب ارسم في أوقات فراغى، وأستغل أى فرصة لممارسة هوايتى المفضلة.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

باستا الفريدو، بعملها بطريقة مختلفة وطعم لذيذ.

اللاعبة خارج صالة اليد
اللاعبة خارج صالة اليد
من نجمك المفضل؟

الفنان الأمريكي ديلان أوبرين.

من مطربك المفضل؟

الاسترالية سيا كيت ايزوبيل.

فاطمة الزهراء
فاطمة الزهراء

 

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

كان نفسى أكون راقصة باليه "بالريبنا".

لما تتعاكسى فى الشارع.. ما هو رد فعلك؟

بتجاهل الشخص و ممكن ارد في حالة ان الموقف زاد عن الحد.

لاعبة اليد
لاعبة اليد

 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

منى زكى مثال وقدوة للرقة والبساطة والجمال.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

كاجوال أكيد لأنه أسهل وعملى ومناسب لممارسى الرياضة.

لاعبة سموحة على البحر
لاعبة سموحة على البحر
ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

رياضى طبعا أفضل، وفى أي مش شرط نفس اللعبة اللى بلعبها.

لاعبة سموحة
لاعبة سموحة

 

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟

لا طبعا مش هسيبها لأن الرياضة شيء أساسى في حياتى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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