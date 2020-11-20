شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فاطمة الزهراء أحمد لاعبة سموحة: بحب منى زكى ونفسى أكون راقصة باليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هي فاطمة الزهراء أحمد لاعبة فريق اليد بنادى سموحة، والتى تشارك في العديد من البطولات على مستوى الشباب والناشئين.



فاطمة الزهراء لاعبة سموحة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم، دائما بحب ارسم في أوقات فراغى، وأستغل أى فرصة لممارسة هوايتى المفضلة.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

باستا الفريدو، بعملها بطريقة مختلفة وطعم لذيذ.



اللاعبة خارج صالة اليد

من نجمك المفضل؟

الفنان الأمريكي ديلان أوبرين.

من مطربك المفضل؟

الاسترالية سيا كيت ايزوبيل.



فاطمة الزهراء

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

كان نفسى أكون راقصة باليه "بالريبنا".

لما تتعاكسى فى الشارع.. ما هو رد فعلك؟

بتجاهل الشخص و ممكن ارد في حالة ان الموقف زاد عن الحد.



لاعبة اليد

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

منى زكى مثال وقدوة للرقة والبساطة والجمال.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

كاجوال أكيد لأنه أسهل وعملى ومناسب لممارسى الرياضة.



لاعبة سموحة على البحر

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

رياضى طبعا أفضل، وفى أي رياضة مش شرط نفس اللعبة اللى بلعبها.



لاعبة سموحة

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟

لا طبعا مش هسيبها لأن الرياضة شيء أساسى في حياتى.