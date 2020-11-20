الامارات | ريال مدريد يحدد طبيعة إصابة راموس.. تعرف إلى مدة غيابه عن الملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم غياب قائده المدافع سيرخيو راموس ثلاث مباريات بسبب إصابة بتمزق في فخذه تعرض لها الثلاثاء الماضي مع منتخب بلاده في المباراة ضد ألمانيا (6-صفر) في الجولة الاخيرة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

واضطر راموس الى ترك الملعب في الدقيقة 43 ودخل مكانه مدافع مانشستر سيتي الانجليزي إريك غارسيا.

ومن المتوقع أن يغيب راموس لمدة 10 أيام، ما يعني أن ريال مدريد سيحرم من خدمات قائده في المباريات ضد مضيفيه فياريال السبت في الدوري المحلي، وإنتر الإيطالي الاربعاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وضيفه ديبورتيفو ألافيس في 28 نوفمبر الحالي.

ويشكل غياب راموس ضربة قاسية للنادي الملكي الذي يواجه أيضا خطر غياب قطب دفاعه الآخر الدولي الفرنسي رافايل فاران في المباراة ضد فياريال نهاية هذا الأسبوع.

وأكد النادي أن فاران يعاني من مشكلة في الكتف سيتعين تقييمها غدا الجمعة، ولتعويضهما قد يضطر مواطنه المدرب زين الدين زيدان إلى اللجوء إلى ناتشو فرنانديس والبرازيلي إيدر ميليتاو الذي شفي من فيروس كورونا المستجد بعدما ثبتت إصابته في الثاني من نوفمبر الحالي.

وعاد الى صفوف النادي الملكي أيضا بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد نجمه البلجيكي إدين هازار، فيما التحق مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة بالتدريبات الخميس بعد تعافيه من اصابة في الفخذ.

ويأمل ريال مدريد في استعادة توازنه بعد خسارته المذلة امام مضيفه فالنسيا 1-4 قبل فترة النافذة الدولية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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