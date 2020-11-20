انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتية لقطاع شرق الدلتا بنادى دلمون بنها (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصلت فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه لقطاع شرق الدلتا على ملاعب نادى ديلمون ببنها بمشاركة فرق محافظات القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط للاعبين سن 15 و 16 و17 و18 سنه.

وقال الكابتن محمد بهاء الدين المدير التنفيذي للنادى، إن البطولة بدأت أمس الخميس وتتواصل حتى السبت المقبل وتنظيمها منطقة القليوبية للكاراتية تحت إشراف الاتحاد المصري للكاراتية برئاسة الكابتن محمد محروس الدهراوى رئيس الاتحاد، مشيرا إلى أنه يتم الإشراف الكامل على فاعليات البطولة بالنادى وبرعاية المهندس عبد الحميد فتح الباب ويشرف على فاعلياتها فنيا الكابتن سيد شامة وبرئاسة الكابتن احمد عبد الله رئيس منطقة القليوبية للكاراتية.

وقال بهاء الدين إنه تم تجهيز كافة الملاعب ومتطلبات البطولة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للكاراتية. انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتية لقطاع شرق الدلتا بنادى دلمون بنها انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتية لقطاع شرق الدلتا بنادى دلمون بنها انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتية لقطاع شرق الدلتا بنادى دلمون بنها انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتية لقطاع شرق الدلتا بنادى دلمون بنها انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتية لقطاع شرق الدلتا بنادى دلمون بنها انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتية لقطاع شرق الدلتا بنادى دلمون بنها انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتية لقطاع شرق الدلتا بنادى دلمون بنها انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتية لقطاع شرق الدلتا بنادى دلمون بنها الوضع في مصر

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