شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إصابة صالح جمعة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الأهلي، صباح اليوم الجمعة، إصابة لاعب خط وسط الفريق صالح جمعة بفيروس كورونا. وأضاف الأهلي في بيانه أن مسحة صالح جاءت إيجابية ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الخاص بوزاة الصحة. وأكد بيان النادي الأهلي أن صالح سيخضع لمسحة جديدة خلال الساعات المقبلة. وبذلك يصبح صالح جمعة ثاني لاعب في الأهلي يصاب بفيروس كورونا بعد 24 ساعة من إعلان إصابة محمود عبدالمنعم «كهربا». ويستعد الأهلي للقاء الزمالك الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلى أجري مسحة طبية أمس الخميس للفريق استعدادا للقاء أبوقير للأسمدة غدا السبت في ربع نهائي كأس مصر. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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