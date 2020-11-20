شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق بطولة الجمهورية للكاراتية لقطاع شرق الدلتا بنادي دلمون بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصلت فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه لقطاع شرق الدلتا على ملاعب نادي ديلمون بنها، بمشاركة فرق محافظات القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط، للاعبين سن 15 و16 و17 و18 سنه.

وقال الكابتن محمد بهاء الدين المدير التنفيذي للنادي، إن البطولة بدأت أمس الخميس، وتتواصل حتى السبت المقبل، وتنظمها منطقة القليوبية للكاراتية تحت إشراف الاتحاد المصري للكاراتية برئاسة الكابتن محمد محروس الدهراوى رئيس الاتحاد.

وأضاف، أنه يتم الإشراف الكامل على فاعليات البطولة بالنادي وبرعاية المهندس عبد الحميد فتح الباب، ويشرف على فاعلياتها فنيا الكابتن سيد شامة، وبرئاسة الكابتن احمد عبدالله رئيس منطقة القليوبية للكاراتية ، مشيرا إلى أنه تم تجهيز كافة الملاعب ومتطلبات البطولة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للكاراتية.

اطلاق بطولة الجمهورية للكاراتية

اطلاق بطولة الجمهورية للكاراتية

اطلاق بطولة الجمهورية للكاراتية