شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يطالب لاعبيه بتحقيق المفاجأة أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد أسامة نبيه، المدير الفني لنادي مصر، على لاعبيه، بأن لديهم فرصة كبيرة لإثبات وجودهم والتواجد ضمن الفرق الكبيرة في الكأس، وربما تحقيق الفوز في البطولة، حال تخطي عقبة الزمالك.
ويلتقي الزمالك، مع فريق مصر، «السبت»، ضمن مباريات دور الثمانية، على ملعب استاد السويس الجديد.
وطالب نبيه لاعبيه بتحقق المفاجأة والفوز على الزمالك، والتأهل لمباراة الدور قبل النهائي.
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