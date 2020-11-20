شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يرفع الإيقاف عن ترينيداد وتوباجو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي (فيفا)، أنه رفع الإيقاف عن اتحاد كرة القدم في ترينيداد وتوباجو، وكان فيفا عاقب ترينيداد وتوباجو بالإيقاف في سبتمبر الماضي بعدما نقل الاتحاد المحلي هناك نزاعاً مع فيفا إلى المحكمة العليا في البلاد وهو ما يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي.
وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان: «بعد معرفة القرار الأخير الصادر عن محكمة الاستئناف في ترينيداد وتوباجو والرغبة الصريحة من أعضاء الاتحاد المحلي هناك في إنهاء كافة الدعاوى القانونية ذات الصلة المقدمة من الأطراف التي تزعم التصرف باسم الاتحاد المحلي قرر مجلس الفيفا رفع الإيقاف عن اتحاد كرة القدم في ترينيداد بأثر فوري».
وثار خلاف بين اتحاد ترينيداد وتوباجو وفيفا في مارس الماضي بعد أن حل الأخير المجلس التنفيذي للاتحاد المحلي المتعثر مالياً.
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