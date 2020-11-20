شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور عن مخالفات الزمالك: «اسألوا ممدوح عباس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رفضه لاتهام مجلس الإدارة بوجود مخالفات مالية وتحدى أن يثبت أي شخص وجود مخالفات في عهده.
وقال منصور، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «أنا رجل قانون وأطبق القانون على كل كبيرة وصغيرة وأى موظف يخطئ تتم إحالته للتحقيق وفصله إذا ثبتت إدانته في أي مخالفة ولو مليم واحد».
وسخر مرتضى من شائعات وجود مخالفات مالية قائلاً: «فعلا أنا عندي مخالفات مالية ٩٨٣ مليون جنيه في عهد ممدوح عباس، وفقا للجهاز المركزي للمحاسبات، فعلاً عندي مخالفات لإني عظمت موارد النادي، فعلا عندي مخالفات لأن ممدوح عباس كان بيأجر المحل بألف جنيه في السنة وأنا عدلته لـ٥٠ و٧٠ ألف جنيه في الشهر».
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