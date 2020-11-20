شكرا لقرائتكم فرج عامر: الأندية الصاعدة استوعبت درس الرحيل السريع عن الممتاز.. وسموحة له طريقته الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، أن الأندية المصرية أدركت درساً هاماً بعد دورى الموسم الماضى، مشيراً إلى أن الأندية الصاعدة إلى الممتاز فى الموسم الجارى لن تقبل أن تهبط سريعاً من دورى الأضواء والشهرة، ولذلك دعمت صفوفها بأقوى الصفقات، وقال عامر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: أندية الدوري الممتاز خاصة الصاعدة منها للدوري العام للمرة الأولى تعي الدرس جيدا ولاترغب في أن تكون كاليويو طالع نازل.

أضاف: الأندية فتحت خزائنها المكتظة علي الآخر لتدعيم فرقها بعد أن رأت أن الدورى العام يزداد صعوبة من عام لعام و جميع الأندية عايزة تكون في الصورة ولها وجود وحضور في الدوري العام.

استكمل: لكن سموحة له طريقته الخاصة جدا التي يدعم بها فريقه بدون نزيف أو جروح مالية في أغلب الأوقات إلا في حالات الضرورة القصوي وبأقل القليل وانا مستبشر خير جدا الموسم القادم وفي البطولة العربية التي سوف نمثل فيها الكرة المصرية احنا وانبي.



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ويخوض عصر اليوم الجمعة فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار مباراة ودية مع سموحة فى معسكره المغلق بالإسكندرية ضمن استعدادات الفريقين لإنطلاق الموسم الجديد، وأنهى خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى الاتفاق مع 6 أندية على إقامة مباريات ودية لفريقه تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد ديسمبر المقبل، وخاض الإنتاج الحربى مباراة ودية مع النصر الليبى فاز فيها بهدفين مقابل هدف خلال معسكره المغلق بالإسكندرية ثم تعادل سلبياً مع الرجاء المطروحى ثم يواجه سموحة بالإسكندرية أيضاً، على أن يلعب الفريق 5 مباريات ودية عقب عودته للقاهرة تكون كالتالى 23 نوفمبر مع أسوان و24 نوفمبر مع الجونة و26 نوفمبر مع وادى دجلة و28 نوفمبر مع البنك الاهلى ويختتم ودياته بمواجهة انبى فى 29 نوفمبر الجارى.