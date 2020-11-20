شكرا لقرائتكم كهربا يتحصن بالقرآن خلال الحجر الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود كهربا لاعب الأهلى، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، من داخل غرفة العزل الصحى التى يتواجد بها اللاعب بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وتحصن نجم الأهلى بالقرآن الكريم خلال تواجده بالعزل، وكان كهربا قد طلب من الجماهير الدعاء له بالشفاء فى وقت سابق بعدما أظهرت المسحة الطبية التى خضع لها مؤخراً مع الفريق، عن إصابته بالفيروس.

كهربا

كهربا

كما أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها صالح جمعة، لاعب الأهلي، ‏إيجابية إصابته بالفيروس، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

وكان صالح جمعة قد أجرى مسحة طبية أمس مع الفريق، استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة ‏التى تقام مساء غد فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر.‏ ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.‏

ويتابع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، حالة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الذى أُصيب أمس، الخميس، بفيروس كورونا، وتحدث موسيمانى مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق خلال الساعات الماضية للاستفسار عن حالة اللاعب وأعراض كورونا عليه بعد إصابته بالفيروس.

ومن المقرر أن يُجرى كهربا مسحة طبيبة جديدة غداً السبت وانتظار نتيجتها تمهيداً للمشاركة فى تدريبات الفريق حال تحوّل العيّنة من إيجابية إلى سلبية للاستعانة به فى مباراة الزمالك المرتقبة يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وطلب كهربا من متابعيه عبر السوشيال ميديا، من فيس بوك وإنستجرام وتويتر، الدعاء له بالشفاء من هذا الفيروس، وتوج كهربا بأولى بطولاته مع الفريق وهى بطولة الدورى التى تحمل رقم 42، والتى شارك فى 7 مباريات خلال النسخة المنقضية، بمعدل 144 دقيقة، وتلقى بطاقة صفراء واحدة، وصنع 3 أهداف وأحرز، وشارك فى 3 مباريات بدورى أبطال أفريقيا بمعدل 137 دقيقة، وتلقى بطاقة صفراء وأحدة.