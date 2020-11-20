شكرا لقرائتكم كواليس سفر صلاح والنني في طائرة خاصة إلى انجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه تم تخصيص سيارة إسعاف مجهزة طبيا لنقل الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد الننى نجم أرسنال الإنجليزيين من داخل مطار الغردقة إلى الطائرة الخاصة التي وفرها ناديي ليفربول و ارسنال بالإضافة إلى اتحاد الكرة ، بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

علم "الخليج 365" أنه تم تعقيم الثنائي محمد صلاح والنني قبل التواجد في الطائرة الخاصة التي يتواجد بها عدد 4 أفراد منهم 2 أطباء و 2 من طاقم الطائرة.

كما أن السيارات الخاصة التي استقلها الثنائى صلاح و النني ، تم عمل عازل بينهما وبين السائق ، حيث تواجد كل لاعب في سيارة بمفرده.

وغادرت منذ قليل الطائر الخاصة بالثنائي محمد صلاح و النني متجهة إلي إنجلترا ، لإستكمال العلاج هناك من فيروس كورونا ، بعد إجراء الثنائي مسحة أمس أثبتت إيجابية العينة بإصابتهما بفيروس كورونا.