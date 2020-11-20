نقل السوبر الإفريقي من قطر إلى مصر

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جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" إسناد تنظيم مباراة السوبر الأفريقى للاتحاد المصرى لكرة القدم، بين الفائز بدورى أبطال أفريقيا ونهضة بركان المغربى بطل كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية". وأصدر كاف بيانا رسميا جاء فيه، "بناءً على التنسيق المشترك بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد القطرى لكرة القدم فيما يتعلق بأجندة الأحداث الرياضية، تقرر عدم إقامة توتال CAF كأس السوبر 2020 فى دولة قطر والتى كانت مقررة فى الفترة ما بين 14-16 أغسطس 2020".

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