شكرا لقرائتكم صدمة جديدة فى الأهلى .. إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي الجهاز الفني للأهلي صدمة جديدة بعد إصابة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق بفيروس كورونا عقب أجراء المسحات داخل القلعة الحمراء ، وذلك قبل المران الأخير استعدادا لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، والمحدد لها الخامسة مساء غدا السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، لينضم إلى محمود عبد المنعم "كهربا" الذى تم الإعلان عن إصابته بالفيروس أمس.

وخرج صالح جمعة من قائمة مباراة أبوقير للأسمدة، بعد أن كان الجنوب إفريقي موسيماني المدير الفني للفريق يعول عليه في الدفع به أساسيا خلال المباراة.

ومن المنتظر أن يخضع صالح جمعة وكهربا لفحص طبى جديد ومسحة غدا السبت للوقوف على حالتهما، وتحديد موقفهما من المشاركة فى التدريبات استعدادًا لمواجهة الزمالك، يوم 27 من الشهر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام على ستاد القاهرة الدولى.