شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين قاعة عبدالله الشرهان في نادي الرمس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم أحمد محمد بن جمعة رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، قاعة عبدالله بن علي الشرهان؛ حيث تم تدشين القاعة الحديثة متعددة الأغراض، التي شيدت انطلاقاً من الدور المجتمعي للنادي.

حضر تدشين القاعة يوسف عبدالله بن علي الشرهان نجل عبدالله الشرهان، ويوسف منقوش، وعلي صالح الحرش، رئيسا مجلس إدارة نادي الرمس السابقان، ويوسف المناعي وصالح عليون عضوا مجلس الإدارة، والمهندس راشد العبدولي- صاحب المركز الهندسي الدولي للاستشارات الهندسية الذي تولى التصميم والإشراف على إنجاز القاعة، وفاهم الحبسي صاحب شركة إنجاز للمقاولات.

وأثنى أحمد محمد بن جمعة على الموقف المشرف والدور الكبير لرجل الأعمال عبدالله بن علي الشرهان الذي تكفل بتشييد القاعة على نفقته الخاصة، لتمثل إضافة نوعية لخدمة النادي والمجتمع.