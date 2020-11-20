بعد كهربا.. إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلامية بأن نتيجة المسحة التي خضع لها صالح جمعة لاعب الأهلي جاءت إيجابية حيث أظهرت إصابته بفيروس كورونا.

وتعد إصابة صالح جمعة هي الثانية في الفريق بعد محمود كهربا لاعب الفريق الذي تعرض لها أمس.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قد أجروا "رابيد تيست" أمس الخميس، قبل انطلاق المران، استعدادًا لمواجهة "أبوقير للأسمدة" في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر أقامتها غد السبت‏.‏

وخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لاختبار رابيد تيست وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء المسحات ‏الطبية قبل المباريات الرسمية بسبب جائحة كورونا.

‏وذكرت صحيفة "الوطن" أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، طالب اللاعبين بالالتزام بالتعليمات الطبية ‏والإجراءات الوقائية مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.‏

وطالب مدير الكرة اللاعبين بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات واستخدام المعقمات، ‏واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.