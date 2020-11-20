شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاف خاصة تنقل صلاح والننى من مطار الغردقة للطائرة قبل السفر لإنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه تم تخصيص سيارة إسعاف مجهزة طبياً لنقل الثنائى محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد الننى نجم نادى أرسنال الإنجليزي من داخل مطار الغردقة إلى الطائرة الخاصة التى وفرها ناديا ليفربول وأرسنال بالإضافة إلى اتحاد الكرة، بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، إنه تم تعقيم الثنائي محمد صلاح والنني قبل التواجد فى الطائرة الخاصة التى تضم 4 أفراد منهم 2 أطباء و2 من طاقم الطائرة، كما أن السيارات الخاصة التى استقلها الثنائى صلاح والنني تم عمل عازل بينهما وبين السائق، حيث تواجد كل لاعب في سيارة بمفرده.

وغادرت منذ قليل الطائر الخاصة بالثنائي محمد صلاح والنني متجهة إلي إنجلترا، لاستكمال العلاج هناك من فيروس كورونا ، بعد إجراء الثنائي مسحة أمس أثبتت إيجابية العينة بإصابتهما بفيروس كورونا.