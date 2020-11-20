شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة صالح جمعة بـ كورونا قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها صالح جمعة، لاعب الأهلي، إيجابية إصابته بفيروس كورنا، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.
وكان صالح جمعة قد أجرى مسحة طبية أمس مع الفريق، استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة التى تقام مساء غد فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر. ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.
كان الأهلي قد أعلن أمس أصابة محمود عبد المنعم كهربا بكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة صالح جمعة بـ كورونا قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.