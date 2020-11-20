الزمالك يجري مسحة جديدة لحازم إمام لتحديد موقفه من العودة للتدريبات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري حازم امام، الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك مسحة جديدة «الاحد»، لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية. وقال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، إن حازم إمام سيخضع لبعض الفحوصات الطبية ومسحة طبية جديدة من أجل الاطمئنان عليه بشكل أكبر قبل أن ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية، ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر السبت المقبل في ربع نهائي كأس مصر. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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