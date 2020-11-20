شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يرفض خوص مواجهة «إف سي مصر» بالبدلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، فكرة خوض المباراة بالبدلاء، لتفادي تعرض اللاعبين الأساسيين، للإصابة والغياب عن مواجهة الأهلي المقبلة.

ويلتقي الزمالك، مع نادي مصر، «السبت»، على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور الثمانية لكأس مصر.

وقرر المدير الفني، الاعتماد على العناصر الأساسية، من اجل حسم المباراة والصعود للمربع الذهبي، والاحتفاظ باللقب.