شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «أنا اللي عملت نادي الزمالك الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أنه يعتبر صاحب نهضة الزمالك الحديثة علي مستوى البطولات والإنشاءات والطفرة الاجتماعية في النادي . وأضاف منصور، في تصريحات خاصة أنه ساهم بقوة فيما وصل إليه النادي حالياً، حيث حقق الفريق الأول العديد من البطولات وكذلك الإنشاءات الموجودة في كل مكان، موضحاٍ أن جميع الإنشاءات الموجودة في النادي من أموال النادي والاعضاء، ولايوجد دعم من أي جهة لنا. وتابع: «أنا اللي عملت نادي للزمالك الحديث الصاعد بقوة الصاروخ ولن اسمح لأحد أن يسقطه« الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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