شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: استاد القاهرة جاهز لاستضافة نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة صباح اليوم، بجولة في ستاد القاهرة الدولي تضمنت أرض الملعب والصالة المغطاة ومضمار الدراجات.

بدأ صبحي، جولته بتفقد الاستاد الرئيسي والمدرجات والنجيلة الخاصة بأرضية الملعب، للوقوف علي آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمباراة النهائي الأفريقي لبطولة دوري ابطال افريقيا المرتقبة يوم 27 نوفمبر بين الاهلي والزمالك.

أعقبها جولة بالصالة المغطاة وتفقد أعمال التطوير بها استعداداً لبطولة العالم لليد 2021، مشدداً علي الانتهاء من عملية التطوير في المواعيد المحددة من أجل الانتهاء من عملية رفع الكفاءة والتطوير استعداداً للبطولة.

وأنهي صبحي، جولته بتفقد مضمار الدراجات وسير الأعمال به، بالإضافة إلى عملية تركيب الشاشات الخاصة بالمضمار وتجهيزه.

وأكد صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة تجهز هيئة ستاد القاهرة وباقي الأماكن لتكون علي استعداد تام لاستقبال كبري البطولات الدولية والمحلية المختلفة، الأمر الذي يؤكد قدره الدولة المصرية علي استضافة كبري الأحداث المختلفة.