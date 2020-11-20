شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يقرر إقامة مباراة السوبر الإفريقي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» إسناد تنظيم مباراة السوبر الإفريقي، بين الفائز بدورى أبطال إفريقيا ونهضة بركان المغربى بطل كأس الاتحاد الإفريقى «الكونفيدرالية» للاتحاد المصرى لكرة القدم. وأصدر كاف بياناً رسمياً جاء فيه «بناءً على التنسيق المشترك بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد القطرى لكرة القدم فيما يتعلق بأجندة الأحداث الرياضية، تقرر عدم إقامة توتال CAF كأس السوبر 2020 في دولة قطر والتى كانت مقررة في الفترة ما بين 14-16 أغسطس 2020»، وإقامة النسخة 29 من توتال CAF كأس السوبر 2020 بالقاهرة . الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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