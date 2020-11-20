شكرا لقرائتكم خبر عن المصري اليوم ترصد لخظة وصول محمد صلاح لمطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب وصل منذ قليل لاعب منتخب مصر الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ، إلي مطار الغردقة الدولي وذلك تمهيداً لاستقلاله إحدي الطائرات الخاصة للسفر لإنجلترا بصحبة اللاعب محمد النني لاعب الارسنال وتم إنهاء إحراءات سفر اللاعب. وتمكنت "المصري اليوم" من رصد صور وصول اللاعب للمطار، كانت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي قد كشفت أن طائرة خاصة مجهزة طبياً وصلت للمطار اليوم الجمعة، وذلك لنقل لاعبا المنتخب الوطني وليفربول وآرسنال الإنجليزيين محمد صلاح ومحمد النني إلي إنجلترا وذلك علي أمل أن تتحول حالتهما من الايجابية إلي سلبية ضد فيروس كورونا، وأضافت المصادر أن الطائرة ستغادر المطار باللاعبين اليوم الجمعة إلي احد المطارات بانجلترا. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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