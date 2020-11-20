شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يكشف حكاية «الصورة» مع محمود الخطيب وحسن مصطفى وحسن حمدي في الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، إن علاقة صداقة تجمعه منذ سنوات طويلة بحسن حمدى رئيس النادي الأهلى الأسبق، ومحمود الخطيب الرئيس الحالى، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وتجمعهم دائماً جلسات مودة ومعهم جمال الجارحي.

وأبدى اندهاشه من التعليقات حول الصورة التي نشرها له في الجونة بصحبة «مصطفى وحمدى والخطيب» أثناء الصيد، وأقسم عامر أن الجلسة لم تتطرق للحديث عن الرياضة باستثناء استعراض للدكتور حسن مصطفى قدرات مصر العظيمة على استضافة مونديال اليد، وغير ذلك كان الحديث عن ذكريات في جو من المرح والمحبة، مشيرا إلى أنه لم يتم الحديث مطلقاَ عن مرتضى منصور، وتابع: «نحن مجموعة تجتمع في النور ومن يعد مؤامرات في الظلام ومعروف للجميع» .