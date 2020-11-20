شكرا لقرائتكم خبر عن «نزلت البسين».. أحمد فتحي عن إصابة ابنته الصغرى وزوجته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن تفاصيل إصابة زوجته وابنتيه بفيروس «كورونا»، موضحًا أنه كان يخضع أسرته للعزل المنزلي في العين السخنة، وبإحدى الليال تسللت ابنتهما الصغرى إلى حمام السباحة وفي نهاية اليوم ارتفعت درجة حرارتها لذا أخضعها إلى تحليل «بي سي آر» وباقي أسرته، فاكتشف إصابتها والابنة الوسطة ووالدتهما.

وحكى اللاعب عن كواليس الإصابة بـ«كورونا»، عبر برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: «كنا في العين السخنة بقالنا فترة، فجأة الناس بدأت تيجي وبدأ الزهق ونزلت فاطيمة (البسين)، يومها لقينا درجة حرارتها 40-41 وكان عندنا كذا حالة من قرايبنا توفوا بكورونا، كلمت الدكتور بتاعها قلت له: أنا خايف وهنزل أعملها تحليل وطلع عندها كورونا، وعملت لكل الناس، اكتشفت أن نورا (زوجته) نتيجتها إيجابية وخديجة (الابنة الوسطى) ماكناش متأكدين، وأنا نتيجتي سلبية وبنتي الكبيرة».

وحول علاقة حمام السباحة بإصابتهما، عاد يوضح: «مش عارفين إصابة فاطيمة (الطفلة الصغرى) جاي من (البسين) ولا لأ بس الموضوع توتّر مش طبيعي»، يذكر أن نورا إسماعيل، زوجة اللاعب، أعلنت إصابتها وبناتها بفيروس «كورونا»، في يونيو الماضي، وكتبت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ادعوا لنا.. إحنا كورونا أنا وبناتي».