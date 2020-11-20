شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لشوبير: معنديش مخالفات في الزمالك ولا مكالمات جنسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك انتقادا للإعلامي احمد شوبير بسبب مواقفه الدائمة ضد نادي الزمالك علي حد وصف رئيس النادي.

وقال مرتضي منصور في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بمقر النادي مع مسؤولي صفحات الزمالك والجماهير بصالة كمال درويش: شوبير يقود مخطط أهلاوي ضد الزمالك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا من اجل تشتيت أذهان اللاعبين وخدمه ناديه الأهلي.

ووجه مرتضي رسالة لشوبير قائلا: أنا معنديش مخالفات ولا مكالمات جنسية يا شوبير عشان كل يوم تطلع تتكلم عن وجود مخالفات في الزمالك لإثارة بلبلة وتهيئة الرأي العام لمثل هذه الشائعة .