اتحاد الكرة يجري قرعة الدوري الممتاز في هذا الموعد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري الاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين المقبل الموافق 23 نوفمبر قرعة مسابقة الدوري الممتاز موسم 20-2021 ، وذلك في الواحدة ظهراً بفندق ماريوت الجزيرة.

يحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة في المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسي والإحتياطي لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفياً موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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