شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يصل مطار الغردقة تمهيداً لسفره بصحبة محمد صلاح لإنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل منذ قليل لاعب منتخب مصر الوطني وفريق أرسنال الإنجليزي محمد النني، إلي مطار الغردقة الدولي وذلك تمهيداً لاستقلاله إحدي الطائرات الخاصة للسفر لإنجلترا بصحبة اللاعب محمد صلاح لاعب ليفربول وتم إنهاء إحراءات سفر اللاعب. كانت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي قد كشفت أن طائرة خاصة مجهزة طبياً وصلت للمطار اليوم الجمعة، وذلك لنقل لاعبا المنتخب الوطني وليفربول وآرسنال الإنجليزيين محمد صلاح ومحمد النني إلي إنجلترا وذلك علي أمل أن تتحول حالتهما من الايجابية إلي سلبية ضد فيروس كورونا، وأضافت المصادر أن الطائرة ستغادر المطار باللاعبين اليوم الجمعة إلي احد المطارات بانجلترا. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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