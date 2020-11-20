شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جابر يشكو من الإجهاد قبل مواجهة «إف سي مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب خضع إسلام جابر، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي في صالة الجيمانزيوم بالنادي. وينفذ جابر، برنامجاً تأهيلياً في الجيم تحت إشراف الجهاز الطبي لرفع حالة الإجهاد التي يعاني منها. ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر السبت المقبل في ربع نهائي كأس مصر. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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