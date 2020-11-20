شكرا لقرائتكم محمد شوقى غريب يبدأ المرحلة الثانية من علاج إصابة الرباط الصليبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ محمد شوقى غريب لاعب الانتاج الحربى تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه العلاجى للتعافى من إصابة الرباط الصليبى تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وهى الاصابة التى داهمته خلال مباراة حرس الحدود والتى شهدت تسجيله هدف فريقه الثانى فى مباراة إنتهت لصالح الإنتاج 3/1، قبل أن يغادر ملعب المباراة للإصابة بقطع فى الربط الصليبي بعد تقديمه موسم مميز مع الانتاج الحربى تحت قيادة مختار مختار حيث استعاد اللاعب مستواه وبات من الركائز الأساسية التى يعتمد عليه.

محمد شوقى غريب قدم موسماً رائعاً مع فريق المقاولون العرب دورى 2017-2018، تحت قيادة محمد عودة المدير الفنى للمقاولون آنذاك، وشارك فى جميع المباريات أساسيا ونجح فى إثبات ذاته، ما جعل إدارة المقاولون العرب توافق على تعديل عقده ومع بداية الموسم الماضى تحت قيادة علاء نبيل، تعرض لإصابة عطلت انطلاقته القوية ودخل قائمة ذئاب الجبل فى عدد من المباريات ثم جاء قراره بالرحيل لنادى إنبى فى منتصف الموسم والذى تألق معه لينتقل لصفوف الانتاج الحربى لمدة ثلاثة مواسم بدأت فى سبتمبر 2019 .

محمد شوقى نجل شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، اعتمد على ذاته بعيدًا عن نجومية والده فى منتخب مصر أو المحلة، وبدأ محمد شوقى مشواره بقطاع الناشئين فى الاهلى ثم انتقل للشمس والمنيا قبل الانضمام للمقاولون العرب والتى شهدت ظهوره بمستوى مميز نجح من خلاله فى الانضمام لصفوف منتخب مصر للمحليين وترشيحه للعب فى المنتخب الأول أكثر من مرة ثم اللعب فى إنبى وأخيرا الانضمام للإنتاج الحربي.

ويخوض عصر اليوم الجمعة فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار مباراة ودية مع سموحة فى معسكره المغلق بالإسكندرية ضمن استعدادات الفريقين لإنطلاق الموسم الجديد، وأنهى خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى الاتفاق مع 6 أندية على إقامة مباريات ودية لفريقه تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد ديسمبر المقبل، وخاض الإنتاج الحربى مباراة ودية مع النصر الليبى فاز فيها بهدفين مقابل هدف خلال معسكره المغلق بالإسكندرية ثم تعادل سلبياً مع الرجاء المطروحى ثم يواجه سموحة بالإسكندرية أيضاً، على أن يلعب الفريق 5 مباريات ودية عقب عودته للقاهرة تكون كالتالى 23 نوفمبر مع أسوان و24 نوفمبر مع الجونة و26 نوفمبر مع وادى دجلة و28 نوفمبر مع البنك الاهلى ويختتم ودياته بمواجهة انبى فى 29 نوفمبر الجارى.

ورحل عن الإنتاج الحربى خمسة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع ثمانية صفقات بالميركاتو الصيفى حتى الان هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر ، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم ، بالاضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم بجانب التعاقد مع محمد رمضان حاوى مصر المقاصة لمدة موسمين.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.