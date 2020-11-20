شكرا لقرائتكم وزير الرياضة في جولة بإستاد القاهرة بدأها بمتابعة أرضية الملعب وختمها بمضمار الدراجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم، بجولة في ستاد القاهرة الدولي تضمنت أرض الملعب والصالة المغطاة ومضمار الدراجات ، و بدأ صبحي جولته بتفقد الاستاد الرئيسي والمدرجات والنجيلة الخاصة بأرضية الملعب، للوقوف علي اخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمباراة النهائي الأفريقي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المرتقبة يوم 27 نوفمبر بين الاهلي والزمالك.

أعقبها جولة بالصالة المغطاة وتفقد أعمال التطوير بها استعدادا لبطولة العالم لليد 2021، مشددا علي الإنتهاء من عملية التطوير في المواعيد المحددة من أجل الانتهاء من عملية رفع الكفاءة والتطوير استعدادا للبطولة ، وانهي صبحي جولته بتفقد مضمار الدراجات وسير الاعمال به، بالإضافة إلى عملية تركيب الشاشات الخاصة بالمضمار وتجهيزه للإفتتاح.

اكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تجهز هيئة ستاد القاهرة وباقي الأماكن لتكون علي استعداد تام لاستقبال كبري البطولات الدولية والمحلية المختلفة، الآمر الذي يؤكد قدره الدولة المصرية علي استضافة كبرى الأحداث المختلفة في مختلف الرياضات.