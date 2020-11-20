شكرا لقرائتكم الأهلي يؤكد: قفشة جاهز للمشاركة فى التدريبات والمباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي في مران الفريق اليوم ،الجمعة، بشكل طبيعي دون مشاكل بسبب الإصابة التي تعرض لها في الوجه خلال مران أمس إثر إصطدام مع زميله بالفريق محمود وحيد الأمر الذي استلزم "خياطة" غرزتين في الوجه ، وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب سيكون قادر على المشاركة في مران اليوم والتدريبات المقبلة وكذلك المباريات التى سيخوضها الأحمر سواء مباراة أبو قير للأسمدة غداً في دور الثمانية بكأس مصر أو لقاء الزمالك الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

على صعيد آخر ، يدخل فريق الأهلي معسكر مغلق بالنادي اليوم ،الجمعة، استعداداً لمباراة أبوقير للأسمدة المقرر لها الخامسة من مساء غداً ، السبت، بإستاد برج العرب في دور الثمانية لبطولة كأس مصر ويتدرب الفريق اليوم بملعبه في التتش ثم يتجه للإسكندرية للمبيت بها قبل خوض لقاء الغد الذي سيشهد تغييرات كثيرة في التشكيل حيث تتجه النية لدى الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني للإعتماد على العناصر البديلة والتى لم تحظى بفرصة المشاركة كثيراً خلال الفترة الماضية يأتي في مقدمتها صالح جمعة ومحمود وحيد والحارس على لطفي والسنغالي آليو بادجي ووليد سليمان وبعض الصاعدين أمثال العربي بدر ومحمد شكري وغيرهم من اللاعبين الذين سيعتمد عليهم موسمياني من أجل إراحة الأساسيين لتجهيزهم للمباراة الهامة والمرتقبة أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة.

بعيداً عما سبق ، خضع محمود متولي، مدافع الاهلى خلال الساعات الماضية لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب خضع لفحص طبي مؤخراً وحالته مطمئنة للغاية، مضيفاً أن متولي خضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، لتحديد المرحلة الثانية من برنامج العلاج الطبيعي، الذي يخضع له اللاعب حاليًّا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز.