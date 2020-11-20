شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يضم دفندر المنصورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي التعاقد مع عبد السميع ابراهيم ، لاعب وسط المنصورة ، و أبرز لاعبي الفريق اخر 5 سنوات ، وذلك لمدة 3 سنوات خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بعد ما نال اللاعب إعجاب الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن .

ويسابق نادى الاتحاد السكندري الزمن لتدعيم قائمته بالتعاقد مع مهاجم سوبر بعد ما فشل ضم السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي على سبيل الإعارة، حيث استقر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على ضم مهاجم وقلب دفاع فى الوقت الذي لم يتوصل فيه النادي لاتفاق مع أي لاعب لضمه حتى الآن، ودخل أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المنتهية إعارته مع الجونة حسابات النادى مرة أخري فى الوقت الحالي من أجل ضمه.

قرر السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي العودة إلى القارة العجوز والبحث عن نادٍ جديد عقب الاستقرار على رحيله من صفوف القلعة الحمراء.

وأعلن مسئولو الاتحاد السكندرى تمسكهم بالحراس الثلاثة فى الموسم المقبل، وهم عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل، وأنه لا نية مطلقا للتفاوض مع أى حارس آخر سواء من داخل الإسكندرية أو خارجها، ورفض مصدر مسئول بالاتحاد السكندرى الزج باسم ناديه من بعض وكلاء اللاعبين لزيادة أسعار البعض وتسويقهم بالشكل الكافى على حساب زعيم الثغر، فى ظل السياسة التى ينتهجها مجلس الإدارة الحالى بالتعاقد مع اللاعبين بناءً على رؤية من حسام حسن المدير الفني الحالى للفريق.