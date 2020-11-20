شكرا لقرائتكم قرعة الموسم الجديد للدوري الممتاز الاثنين المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري الاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة مسابقة الدوري الممتاز موسم 20-2021 ، الاثنين المقبل الموافق 23 نوفمبر ، وذلك في الواحدة ظهرا بفندق ماريوت الجزيرة. يحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة في المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسي والإحتياطي لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

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