الإعلان عن موعد قرعة الدوري المصري الممتاز

أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة عن موعد إجراء مراسم قرعة مسابقة الدوري الممتاز موسم 2020 / 2021.

وأفاد موقع "صدى البلد" بأن مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، حددوا يوم الإثنين المقبل موعداً لإجراء مراسم قرعة الدوري الممتاز وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بفندق ماريوت الجزيرة.

وأضاف الموقع أن اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية وجهت الدعوة إلى ممثلي الأندية المشاركة في المسابقة للحضور بواقع مندوب عن كل ناد.

كما أخطر مسئولو الجبلاية مجالس إدارات الأندية بضرورة تحديد الملعبين الأساسي والاحتياطي لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفياً موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

وكانت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة قد كشفت عن موعد انطلاق ضربة البداية للموسم الجديد في الدوري الممتاز، حيث ستبدأ منافسات بطولة الدوري الجديد في التاسع من ديسمبر المقبل.

يشار غلى أن أندية الدوري الممتاز كانت قد رفضت المقترح الذي تقدم به حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات المستقيل بإقامة منافسات بطولة الدوري الحديد من دور واحد نظرًا للارتباطات الدولية للمنتخب الوطني الأول في تصفيات أمم افريقيا ونظيره الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة في نهائيات أولمبياد طوكيو 2021.