ليكرز يريد ايجاد "التوازن" لاستخراج الافضل من ليبرون جيمس

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لوس انجليس: يحاول لوس انجليس ليكرز بطل الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة ايجاد "التوازن" المناسب من اجل السماح لنجمه المخضرم ليبرون جيمس، أفضل لاعب في نهائيات الموسم الماضي، في المحافظة على لياقته البدنية وتقديم افضل مستوى له على مدار الموسم الجديد الذي سينطلق في 22 كانون الاول/ديسمبر.

وقال نائب رئيس ليكرز روب بيلينكا خلال مؤتمر عبر تقنية الاتصال بالفيديو "سنقوم بعملية متوازنة طوال الموسم لا سيما بسبب قصر الفترة الزمنية بين نهاية الموسم الماضي وانطلاق القادم".

وأوضح "يتعين علينا تحديد ما هو الافضل بالنسبة الى ليبرون، من اجل صحته، ومن اجل مصلحة الفريق وبالتالي يجب اخذ احتياطاتنا على مدار الموسم".

وتوج ليكرز بقيادة جيمس بطلا للدوري في 11 تشرين الاول/اكتوبر الماضي بفوزه على ميامي هيت 4-2 في الدور النهائي بعد ثلاثة اشهر امضتها الفرق المشاركة في فقاعة اورلاندو في فلوريدا وسط إجراءات صحية استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويستهل ليكرز حملة الدفاع عن لقبه اعتبارا من 22 كانون الاول/ديسمبر في الموسم المنتظم الذي سيقتصر على 72 مباراة بدلا من 82 هذه المرة، على ان تبدأ الفرق الاستعداد للموسم الجديد اعتبارا من الاول من كانون الاول/ديسمبر.

ومن بين الخيارات المتاحة امام ليكرز بالنسبة الى جيمس، تقليص عدد دقائق اللعب لا سيما في المباريات التي يكون فيها فريقه ضامنا للفوز، او عدم اشراكه في بعض المباريات من اجل السماح له بالتعافي من مجهودات كبيرة وذلك من اجل تحاشي الاصابات والاهم من ذلك الوصول الى مباريات البلاي اوف بفورمة مثالية وهو ما حصل لنجم لوس انجلس كليبرز كواهي لينارد.

ولطالما شدد جيمس الذي سيحتفل بعيد ميلاده ال36 في 30 كانون الاول/ديسمبر أنه لا يحبذ الراحة على الرغم من انه استفاد من ذلك مرات عدة في مسيرته وقال في هذا الصدد في كانون الاول/ديسمبر 2019 "اذا كنت في حالة جيدة، ألعب. على اي حال، هذه هي مقاربتي للامور".

وادلى الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما بدلوه في ما يتعلق بجيمس مشددا على ضرورة "تقليص عدد دقائق لعبه" على ارضية الملعب في برنامج تلفزيوني، مشيرا الى انه يتعين على نجم الفريق الاخر انتوني ديفيس تحمل العبء عن جيمس في بعض المباريات.

ورد جيمس على اوباما بالقول "لهذا الامر جلبته ليلعب معي".