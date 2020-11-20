شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة الدولي قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، جولة باستاد القاهرة الدولى تفقد خلالها أرض الملعب والصالة المغطاة ومضمار الدراجات، وبدأ صبحى بالاستاد الرئيسى والمدرجات والنجيلة الخاصة بأرضية الملعب، للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمباراة النهائى الأفريقى لبطولة دورى أبطال أفريقيا المرتقبة يوم 27 نوفمبر بين الاهلى والزمالك.

أعقبها جولة بالصالة المغطاة وتفقد أعمال التطوير بها استعدادا لبطولة العالم لليد 2021، مشددا على الانتهاء من عملية التطوير فى المواعيد المحددة من أجل الانتهاء من عملية رفع الكفاءة والتطوير استعدادا للبطولة، وأنهى صبحى جولته بتفقد مضمار الدراجات وسير الأعمال به، بالإضافة إلى عملية تركيب الشاشات الخاصة بالمضمار وتجهيزه للافتتاح.

وأكد صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تجهز هيئة استاد القاهرة وباقى الأماكن لتكون على استعداد تام لاستقبال كبرى البطولات الدولية والمحلية المختلفة، الأمر الذى يؤكد قدرة الدولة المصرية على استضافة كبرى الأحداث المختلفة فى مختلف الرياضات.