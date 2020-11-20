شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن ضم أحمد عادل عبد المنعم ويرحب بـ5 صفقات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نادى الجونة عن صفقاته الجديدة فى الميركاتو الجارى، استعداداً للموسم الجديد، ونشر الحساب الرسمى للجونة عبر موقع تويتر فيديو يتضمن اللاعبين الجدد المنضمين للفريق الساحلى، وجاء فى مقدتمهم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادى الأهلى ومصر المقاصة السابق، بالإضافة إلى 5 صفقات أخرى وهم، نور السيد، ومحمود الجزار، أحمد عامر، محمد رجب، ومحمد حبيب.

ويستضيف فريق الكرة الأول بنادى أسوان نظيره الجونة، اليوم الجمعة، فى إطار وديات معسكر المركز الأولمبى لأبناء الجنوب استعداداً للموسم الجديد، حيث كان الجهاز الفنى لأسوان بقيادة سامى الشيشينى قد اتفق على خوض ثلاث مباريات ودية ضمن المعسكر، وفاز أسوان فى الودية الأولى على النجوم بهدفين نظيفين، على أن يواجه الجونة اليوم، ويختتم أبناء الجنوب استعداداتهم بلقاء ودى مع الإنتاج الحربى يوم الأثنين المقبل.

وأعلن مسئولو نادي الجونة، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل وسيتولى رضا شحاتة، منصب المدير الفني لنادي الجونة، ومعه محمد محسن أبوجريشة مدربًا عامًا وأبو المجد مصطفى، مدرب مساعد، ومحمد العقباوي مدربا لحراس المرمى، ومحمد وسيم وعمرو جمال مدربا الأحمال.

وكان الجونة بدأ منذ 10 أيام الإستعداد للموسم الكروي الجديد، بمشاركة اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يُذكر أن الجونة، دعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل من نور السيد لاعب خط وسط الاتحاد السكندري وأحمد عامر، لاعب خط وسط نادي أسوان ومحمود الجزار، مدافع الأهلي.

من ناحية أخرى، أكد الزامبى والتر بواليا، مهاجم الجونة، أنه لم يتلق أى عروض من الأهلى أو الزمالك، وأنه لا ينوى حسم مستقبله فى الوقت الحالى، لأن عقده مع الجونة يستمر حتى نهاية 2022، ما يجعل مصيره مرتبطاً بقرار إدارة النادى، لذا فهو يفضل الانتظار حتى نهاية العقد.