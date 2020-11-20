الننى يصل مطار الغردقة استعدادا للمغادرة إلى لندن بصحبة محمد صلاح

وكشف مصدر لمطار الغردقة الدولي، أنه وصل للمطار النجم محمد النني استعداد للمغادرة للندن، حيث من المقرر ان تغادر الطائرة من مطار الغردقة، فور وصول صلاح للمطار .

وتابع أن السيارة التى تقوم بنقل صلاح من الجونة لمطار الغردقة، ستقوم بتوصيله حتى مهبط الطائرة التى وصلت من مالطا، ومجهزة طبيا لنقلهم لانجلترا.