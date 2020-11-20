شكرا لقرائتكم خبر عن الننى يصل مطار الغردقة استعدادا للمغادرة إلى لندن بصحبة محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، مطار الغردقة الدولى، لاعب نادى الأرسنال الإنجليزى محمد النني، استعدادا للمغادرة للندن علي متن طائرة خاصة بصحبة محمد صلاح، حيث ينتظر النني وصول صلاح من مقر إقامته بالجونة لمطار الغردقة للمغادرة .
وكشف مصدر لمطار الغردقة الدولي، أنه وصل للمطار النجم محمد النني استعداد للمغادرة للندن، حيث من المقرر ان تغادر الطائرة من مطار الغردقة، فور وصول صلاح للمطار .
وتابع أن السيارة التى تقوم بنقل صلاح من الجونة لمطار الغردقة، ستقوم بتوصيله حتى مهبط الطائرة التى وصلت من مالطا، ومجهزة طبيا لنقلهم لانجلترا.
كان قال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه تم الاتفاق مع نادي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب الوطني المحترفين في انجلترا اليوم من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبيا، على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا، والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة.
كان الاتحاد المصري على تواصل وتنسيق دائمين مع الناديين منذ اصابة كل منهما بفيروس كورونا ، وتم التواصل من خلال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد على المستوى الإداري والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني على المستوى الطبي، فيما أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما أمس وجاءت نتيجتيهما ايجابية.
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