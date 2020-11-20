شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الأهلى والزمالك فى النهائى الأفريقى بين أحمد السقا ومحمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن صراع الأهلى والزمالك على بطولة دورى أبطال أفريقيا سيشتد من محبى القطبين خلال الفترة المقبلة فى ظل اقتراب اللقاء المقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة، وسط دعوات كبيرة بالتشجيع المثالى والبعد عن التعصب، حتى أعلن نجوم الفن انتماءاتهم ورغبتهم فى فوز الفريق الذى يشجعونه، ونرصد فى السطور التالية ما قاله النجم أحمد السقا عن دعم الزمالك ومحمد رمضان عن القلعة الحمراء..

دعا الفنان أحمد السقا، المعروف بانتمائه لنادى الزمالك، جماهير القطبين لنبذ التعصب قبل نهائى أفريقيا الذى يجمع الأهلى والزمالك يوم 27 من الشهر الجارى. وقال السقا فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوى، مع الإعلامى خالد الغندور، على فضائية النادى الأبيض، مساء الأربعاء، "أنا زملكاوى ووالدى كان زملكاويًا، وأتمنى تتويج الزمالك باللقب الأفريقى، لكن أتمنى من الجماهير من الطرفين أن تُحكم العقل وتفتخر بما وصل له فريقها هذا الموسم".

وكشف السقا أنه كان يلعب بنادى الزمالك فى طفولته ولعب فترة أخرى فى نادى الصيد مع بعض نجوم الزمالك.

فيما أذاعت قناة النادى الأهلى عدة لقاءات مع الفنانين، وعلى رأسهم محمد رمضان والذين أعربوا جميعا عن تمنياتهم بفوز الأهلي ببطولة أفريقيا، على حساب منافسه التقليدي وغريمه النادى الزمالك فى نهائى القرن المنتظر لنهائى دوري أبطال أفريقيا المقرر الجمعة 27 نوفمبر الجارى.

من جهته أبدى الفنان محمد رمضان أمنيته بفوز الأهلى وتتويجه بالبطولة الأغلى فى أفريقيا قائلا، "سعيد بتأهل الأهلى والزمالك إلى نهائى دوري أبطال أفريقيا، والبطولة لن تخرج خارج النادى الأهلى".