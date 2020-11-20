شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية قفشة للمشاركة فى التدريبات والمباريات بعد الغرزتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك محمد مجدى قفشة لاعب الأهلى فى مران الفريق اليوم، الجمعة، بشكل طبيعى دون مشاكل بعد الإصابة التى تعرض لها فى الوجه خلال مران أمس إثر اصطدام مع زميله بالفريق محمود وحيد، الأمر الذى استلزم "خياطة" غرزتين فى الوجه. وأكد الجهاز الطبى للأهلى أن اللاعب سيكون قادراً على المشاركة فى مران اليوم والتدريبات المقبلة، وكذلك المباريات التى سيخوضها الأحمر، سواء مباراة أبو قير للأسمدة غداً فى دور الثمانية بكأس مصر أو لقاء الزمالك الجمعة المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

على صعيد آخرى، يدخل فريق الأهلى معسكراً مغلقاً بالنادى اليوم، الجمعة، استعداداً لمباراة أبوقير للأسمدة المقرر لها الخامسة مساء غد، السبت، باستاد برج العرب فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ويتدرب الفريق اليوم بملعبه فى التتش ثم يتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بها قبل خوض لقاء الغد الذى سيشهد تغييرات كثيرة فى التشكيل، حيث تتجه النية لدى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى للاعتماد على العناصر البديلة والتى لم تحظ بفرصة المشاركة كثيراً خلال الفترة الماضية، وفى مقدمتهم صالح جمعة ومحمود وحيد والسنغالى آليو بادجى ووليد سليمان، وبعض الصاعدين أمثال العربى بدر ومحمد شكرى وغيرهم من اللاعبين الذين سيعتمد عليهم موسميانى من أجل إراحة الأساسيين لتجهيزهم للمباراة المهمة والمرتقبة أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى درى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

بعيداً عما سبق، خضع محمود متولي، مدافع الاهلى خلال الساعات الماضية لفحص طبى تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب خضع لفحص طبى مؤخراً وحالته مطمئنة للغاية، مضيفاً أن متولى خضع لفحص طبى تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، لتحديد المرحلة الثانية من برنامج العلاج الطبيعي، الذى يخضع له اللاعب حاليًّا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى مؤخرًا، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز.