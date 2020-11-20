شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية بالأولمبية يكشف عن الإجراءات الاحترازية الإضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف دكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية عن الإجراءات الاحترازية الإضافية التى سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، حيث أكد دكتور حسن كمال أن هذه الإجراءات تشمل فحصا طبيا بقياس درجة الحرارة وكشف ظاهري على جميع اللاعبين في المنتخبات قبل التدريب بربع ساعه وعزل أي حاله تظهر عليها الأعراض الخاصة بفيروس كورونا المستجد أو أي أعراض خاصة بأمراض الجهاز التنفسي مثل البرد الي ان يثبت العكس ومتابعة الحاله وفصلها عن الفريق بفترة كافية للاطمئنان عليه.

وأضاف دكتور حسن كمال في تصريحات خاصة أنه سيتم فى نفس الوقت التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة حتى نتمكن من استمرار النشاط الرياضى دون انتشار الحالات والغرض من هذه الإجراءات الإضافية هو استمرار النشاط الرياضى وإعداد أبطالنا فى مختلف الألعاب وتوفير بيئه آمنة للتدريبات من أجل الاستعداد لألومبياد طوكيو القادمة.