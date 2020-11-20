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رئيس اللجنة الطبية بالأولمبية يكشف عن الإجراءات الاحترازية الإضافية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف دكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية عن الإجراءات الاحترازية الإضافية التى سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، حيث أكد دكتور حسن كمال أن هذه الإجراءات تشمل فحصا طبيا بقياس درجة الحرارة وكشف ظاهري على جميع اللاعبين في المنتخبات قبل التدريب بربع ساعه وعزل أي حاله تظهر عليها الأعراض الخاصة بفيروس المستجد أو أي أعراض خاصة بأمراض الجهاز التنفسي مثل البرد الي ان يثبت العكس ومتابعة الحاله وفصلها عن الفريق بفترة كافية للاطمئنان عليه.

 

وأضاف دكتور حسن كمال في تصريحات خاصة أنه سيتم فى نفس الوقت التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة حتى نتمكن من استمرار النشاط الرياضى دون انتشار الحالات والغرض من هذه الإجراءات الإضافية هو استمرار النشاط الرياضى وإعداد أبطالنا فى مختلف الألعاب وتوفير بيئه آمنة للتدريبات من أجل الاستعداد لألومبياد طوكيو القادمة.

 

وعقدت اللجنة الطبية الأوليمبية اجتماعا طارئا، برئاسة الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية، تم خلاله توجيه الدعوة لجميع أطباء المنتخبات القومية والاتحادات للاجتماع مطلع الأسبوع المقبل، لتوضيح الإجراءات الاحترازية الإضافية بعد انتشار فيروس كورونا مرة أخرى.

 

وعقدت اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية اجتماعا طارئا أمس مع اللواء الدكتور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية البارالمبية، والدكتور رزق عبد الفتاح المستشار الطبي لوزير الشباب والرياضة، تناول مستجدات الوضع الصحي في المصرية في ضوء جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية الإضافية الخاصة باللجنة الطبية الأوليمبية والبارلمبية والهيئات الرياضية المختلفة .

 

فى سياق آخر، تسعى اللجنة الأوليمبية الدولية لتطعيم الرياضيين والجمهور الذين سيحضرون أولمبياد طوكيو 2020 بالمصل المضاد لفيروس كورونا المستجد، إذا كان ذلك متاحا، وتطرق رئيس اللجنة، توماس باخ، الاثنين إلى هذه المسألة في اليوم الأول من زيارته إلى طوكيو التي ستختتم الأربعاء، والتي تهدف للاجتماع مع السلطات المحلية ومراجعة خطط المنافسات الأوليمبية المقرر انطلاقها في 23 يوليو المقبل.

 

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