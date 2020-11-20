شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. مهاجم الأهلى يكشف سر الرحيل بسبب ظلم جاريدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف أحمد رؤوف مهاجم الأهلى الأسبق عن سبب رحيله من القلعة الحمراء، قائلاً: تعرضت للظلم فى الأهلى.. لم أحصل على فرصتى كاملة، الإسبانى جاريدو المدير الفنى الأسبق للفريق كان السبب فى رحيلى عن الأهلى، كانت كل الظروف مُهيّئة للتألق، لكنه رفض منحى فرصة المشاركة مع عماد متعب وعمرو جمال.

وتابع رؤوف: انتظرت الحصول على فرصة كافية للتعبير عن قدراتى وإمكانياتى مع المارد الأحمر، لكن هذا لم يحدث بسبب تعنّت جاريدو ضدى فكان لابد من الرحيل لأننى عرفت وتأكدت من صعوبة مشاركتى فقررت الرحيل والبحث عن فرصة أخرى.

وحكى رؤوف عن انتقاله للأهلى، قائلاً: جوزيه طلبنى وعلاء ميهوب كان يتابعنى وجلست مع عدلى القيعى وخدت 50 ألف جنيه ووقعت على العقد ثم جالى عرض من إنبى وكان الأهلى بيضم وقتها "عتاولة" متعب وفلافيو وأبو تريكة خوفت أروح أقعد على الدكة فقررت الموافقة على عرض إنبى ورجعت فلوس الأهلى .

واستطرد: فى عام 2014 ..كان محمد يوسف مدير فنى للأهلى وطلبنى وبالفعل وقعت وتمت الصفقة وعدلى القيعى قالى وجودك في الأهلى تأخر 6 سنوات .