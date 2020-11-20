شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد الاثنين المقبل موعداً لسحب قرعة الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، الاثنين المقبل، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، وذلك فى الواحدة ظهرا بفندق ماريوت الجزيرة، ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

من ناحية أخرى أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا بشأن محمد صلاح ومحمد الننى لاعبا المنتخب المحترفان فى إنجلترا، وقال البيان: "فى إطار التنسيق بين الاتحاد المصرى لكرة القدم وناديى ليفربول وأرسنال الإنجليزيين تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد الننى نجمى المنتخب الوطنى المحترفين فى إنجلترا اليوم الجمعة من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبية على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة.

وكان الاتحاد المصرى على تواصل وتنسيق دائمين مع الناديين منذ إصابة كل منهما بفيروس كورونا، وتم التواصل من خلال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد على المستوى الإدارى والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطنى على المستوى الطبى، فيما أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما اليوم جاءت نتيجتيهما إيجابية.