شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف نادي جولف مدينتي ، اليوم الجمعة وغدا السبت ، 20 و 21 نوفمبر ، أول بطولة مفتوحة للجولف، وذلك بمشاركة 93 لاعباً ولاعبة ممثلين عن معظم أندية الجولف فى مصر .
وتعد بطولة مدينتي للجولف جزءاً من وسام الاستحقاق " اتحاد الجولف المصرى "، حيث يتنافس فيها أفضل لاعبي الجولف الهواة في مصر للفوز ببطولة مدينتي المفتوحة.
وقد تم تعيين اللاعب عيسى أبو العلا سفيراً لمدينتي جولف كلوب ، تقديراً لاسهاماته ونجاحاته في رياضة الجولف ، وذلك بما يتماشى مع رؤية النادي لتنمية وتطوير اللعبة داخل مصر ، فهو واحداً من أهم وأشهر لاعبي الجولف في مصر ، وأول لاعب محترف مصري وحاصل على العديد من البطولات المحلية .
وتقام البطولة على ملاعب الجولف بمدينتي ، والتي تتسم بالمناظر الطبيعية الخلابة واللاند سكيب المميزة ، حيث تم تصميمها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية على يد روبرت ترينت جونز جونير Robert Trent Jones Jnr ، وهو مهندس معماري أمريكي وواحداً من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من ٢٧٠ ملعب جولف في حوالى ٤٠ دولة ، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم .
وتقوم شركة ترون "Troon" العالمية بإدارة ملاعب الجولف بمدينتي ، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم .
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