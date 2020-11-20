شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يضم نجم المنصورة رسمياً لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، فى التعاقد مع عبد السميع إبراهيم، لاعب وسط نادى المنصورة وأبرز لاعبى الفريق فى آخر 5 سنوات، وذلك لمدة 3 سنوات خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بعد ما نال اللاعب إعجاب الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن.
قرر السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي العودة إلى القارة العجوز والبحث عن نادٍ جديد عقب الاستقرار على رحيله من صفوف القلعة الحمراء.
وأعلن مسئولو الاتحاد السكندرى تمسكهم بالحراس الثلاثة فى الموسم المقبل، وهم عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل، وأنه لا نية مطلقا للتفاوض مع أى حارس آخر سواء من داخل الإسكندرية أو خارجها، ورفض مصدر مسئول بالاتحاد السكندرى الزج باسم ناديه من بعض وكلاء اللاعبين لزيادة أسعار البعض وتسويقهم بالشكل الكافى على حساب زعيم الثغر، فى ظل السياسة التى ينتهجها مجلس الإدارة الحالى بالتعاقد مع اللاعبين بناءً على رؤية من حسام حسن المدير الفني الحالى للفريق.
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