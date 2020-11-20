شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستفسر من طبيب الأهلي عن حالة كهربا بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، حالة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الذى أُصيب أمس، الخميس، بفيروس كورونا، وتحدث موسيمانى مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق خلال الساعات الماضية للاستفسار عن حالة اللاعب وأعراض كورونا عليه بعد إصابته بالفيروس.

ومن المقرر أن يُجرى كهربا مسحة طبيبة جديدة غداً السبت وانتظار نتيجتها تمهيداً للمشاركة فى تدريبات الفريق حال تحوّل العيّنة من إيجابية إلى سلبية للاستعانة به فى مباراة الزمالك المرتقبة يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وطلب كهربا من متابعيه عبر السوشيال ميديا، من فيس بوك وإنستجرام وتويتر، الدعاء له بالشفاء من هذا الفيروس، وتوج كهربا بأولى بطولاته مع الفريق وهى بطولة الدورى التى تحمل رقم 42، والتى شارك فى 7 مباريات خلال النسخة المنقضية، بمعدل 144 دقيقة، وتلقى بطاقة صفراء واحدة، وصنع 3 أهداف وأحرز، وشارك فى 3 مباريات بدورى أبطال أفريقيا بمعدل 137 دقيقة، وتلقى بطاقة صفراء وأحدة.

وشارك فى مباراة كأس السوبر بمعدل 18 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أى هدف فى اللقاء، وتلقى بطاقة حمراء، وعوقب بسببها بالإيقاف 10 مباريات.