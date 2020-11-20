الكشف عن موعد إقامة قرعة دوري الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم موعد إقامة قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2021.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي إن القرعة ستقام يوم الإثنين المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بأحد فنادق القاهرة.

يحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة في المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد لتحديد الملعبين الأساسي والاحتياطي لفريقه، اللذين سيخوض عليهما مبارياته.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن مندوبي الأندية سيستوفون موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين في الموسم الجديد.

يُذكر أن الموعد المقترح لانطلاق دوري الموسم الجديد تحدد له الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.