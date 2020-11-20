بطائرة إسعاف.. صلاح والنني يعودان إلى إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سافر كل من محمد صلاح ومحمد النني ثنائي منتخب مصر إلى إنجلترا ظهر اليوم الجمعة إلى لندن من أجل استكمال العلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان أعلن الكرة أكد أمس الخميس سفر نجمي المنتخب محمد صلاح ومحمد النني المصابين بفيروس كورونا إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة مجهزة طبياً، وذلك بالاتفاق مع ناديي ليفربول وآرسنال الإنجليزيين.

وعلم يلا كورة أن صلاح والنني سافرا من مطار الغردقة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا على متن طائرة خاصة مجهزة طبية، بعد فحصهما بواسطة فريق طبي سيرافقهما يرأسه طبيب طيران.

وتحتوى الطائرة على معدات تشبه الأجهزة الموجودة في جناح العناية المركزة وسيتم عزلهما من خلال جهاز عزل حديث مركب في الطائرة يتحكم فيه طبيب الطيران .

ويوفر جهاز العزل نظام تهوية يحد من تسرب "Covid-19"، كما سيتم توفير الأكسجين إذا لزم الأمر.

وسيستعد صلاح والنني للانتظام في تدريبات ليفربول وآرسنال فور التعافي.

وكانت نتيجة المسحة الثانية أظهرت عدم تعافي كل من صلاح والنني من فيروس كورونا.

يُذكر أن صلاح تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة توجو في الجولة الثالثة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية، فيما تعرض النني للإصابة قبل الجولة الرابعة التي واجه فيها منتخب الفراعنة نفس المنافس.